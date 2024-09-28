Резун Максим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти19.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резун Федосия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резун Геннадий Максимович
Мать ребёнка: Резун Федосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Шендра (Резун) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.12.1926
Дочь: Анисимова (Резун) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1936
Сын: Резунов Резун Николай Максимович
Мать ребёнка: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна
Село Карасаз ( Петровка) Жуалынский район Жамбылская область
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Резун Елена Максимовна
Мать ребёнка: Резун Федосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Резун Федосия Дмитриевна
Смерть
19.03.1981
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область