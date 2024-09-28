Резун Максим Фёдорович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Резун Максим Фёдорович

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Место рождения

Демидовка, Полтавська область

Дата рождения

1903

Дата смерти

19.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резун Федосия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резун Геннадий Максимович

Мать ребёнка: Резун Федосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Шендра (Резун) Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1926

Дочь: Анисимова (Резун) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Резун Иван Максимович

Мать ребёнка: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1936

Сын: Резунов Резун Николай Максимович

Мать ребёнка: Резун (Капштык) Ульяна Григорьевна

Село Карасаз ( Петровка) Жуалынский район Жамбылская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Резун Елена Максимовна

Мать ребёнка: Резун Федосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Резун Сергей Максимович

Мать ребёнка: Резун Федосия Дмитриевна

Смерть
19.03.1981
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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