(Стафеева) Матрона Диомидова/ Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стафеева) Матрона Диомидова/ Демидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Михаил Васильев

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Стафеева) Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Стафеев Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Отец ребёнка: Стафеев Михаил Васильев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Стафеев Иаков Иаков/ Яков Михайлов

Отец ребёнка: Стафеев Михаил Васильев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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