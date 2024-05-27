(Стафеева) Матрона Диомидова/ Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Стафеева) Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Стафеев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов
Отец ребёнка: Стафеев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Стафеев Иаков Иаков/ Яков Михайлов
Отец ребёнка: Стафеев Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно