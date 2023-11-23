неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Федоров

Рождение ребёнка
1745

Сын: Стефан Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Стефан Николаевич (1745 — ?) Родился в семье священника села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Прасковья Александровна (1746-?). Дети: С... Показать все
Рождение ребёнка
1750

Сын: Мирон Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Смерть
До 1752

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