неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Федоров
Рождение ребёнка
1745
Сын: Стефан Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Стефан Николаевич (1745 — ?) Родился в семье священника села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Прасковья Александровна (1746-?). Дети: С... Показать все
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мирон Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Смерть
До 1752