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Saardson (Peterson) Ann

Место рождения

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Дата рождения

17.05.1879 ст.

Дата смерти

13.06.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

1900 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
04.03.1899 ст.

Муж: Saareoja Jaan

Рождение ребёнка
16.07.1900 ст.

Сын: Saardson Rudolf

Отец ребёнка: Saareoja Jaan

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
15.01.1902 ст.

Дочь: Saardson Jaan

Отец ребёнка: Saareoja Jaan

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
13.06.1902 ст.
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