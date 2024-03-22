Saardson (Peterson) Ann
Место рождения
Дата рождения17.05.1879 ст.
Дата смерти13.06.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879 ст.
Бракосочетание
04.03.1899 ст.
Муж: Saareoja Jaan
Рождение ребёнка
16.07.1900 ст.
Сын: Saardson Rudolf
Отец ребёнка: Saareoja Jaan
Рождение ребёнка
15.01.1902 ст.
Дочь: Saardson Jaan
Отец ребёнка: Saareoja Jaan
Смерть
13.06.1902 ст.