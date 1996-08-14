Груздев Александр
Место рожденияпос. Северка, Свердловская обл.
Дата рождения30.08.1960
Дата смерти14.08.1996
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
01.08.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.08.1996
Похороны
Неизвестно