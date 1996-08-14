Груздев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Александр

Место рождения

пос. Северка, Свердловская обл.

Дата рождения

30.08.1960

Дата смерти

14.08.1996

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
01.08.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.08.1996
Похороны
Неизвестно

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