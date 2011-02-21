Чаркина (Кириллова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1934
Дата смерти21.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1934
Отец: Кирилл Алексеевич
Мать: Александра Степановна
Рождение ребёнка
29.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чаркин (Менявщиков) Григорий
Шанары, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1966
Сын: Валерий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.02.2011