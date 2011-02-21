Чаркина (Кириллова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаркина (Кириллова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1934

Дата смерти

21.02.2011

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1934

Отец: Кирилл Алексеевич

Мать: Александра Степановна

Рождение ребёнка
29.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаркин (Менявщиков) Григорий

Шанары, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1966

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.02.2011

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