Савельев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Неизвестно

Мать: Щербакова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Борисович

Мать ребёнка: Савельева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Евгений Борисович

Мать ребёнка: Савельева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Юрий Борисович

Мать ребёнка: Савельева Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Зинаида

Смерть
Неизвестно
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