Савельев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савельев Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Борисович
Мать ребёнка: Савельева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Евгений Борисович
Мать ребёнка: Савельева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савельева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Зинаида
Смерть
Неизвестно