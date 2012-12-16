Копица (Дроздова) Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копица (Дроздова) Тамара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1946

Дата смерти

16.12.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1967

Сын: Дроздов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1977

Дочь: Капица Валерия Валерьевна

Отец ребёнка: Капица Валерий

Смерть
16.12.2012
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