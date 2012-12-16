Копица (Дроздова) Тамара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1946
Дата смерти16.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1967
Сын: Дроздов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1977
Дочь: Капица Валерия Валерьевна
Отец ребёнка: Капица Валерий
Смерть
16.12.2012