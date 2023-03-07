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Силкин Григорий Владимирович

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

08.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
?.08.1941
Пушкинский РВК
Военная служба
09.05.1945
Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
15.11.1950
Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
26.10.1955
Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красной Звезды
Смерть
08.10.1989
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