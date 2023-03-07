Силкин Григорий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти08.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.08.1941
Пушкинский РВК
Военная служба
09.05.1945
Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
15.11.1950
Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
26.10.1955
Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красной Звезды
Смерть
08.10.1989