Шорохов Тимофей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов Тимофей Максимович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2005

Отец: Шорохов Максим Александрович

Мать: Шорохова Наталья Геннадьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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