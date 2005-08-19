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Шорохов Тимофей Максимович
Шорохов Тимофей Максимович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
19.08.2005
Пол
Мужской
Отец
Шорохов Максим Александрович
1979 г.р.
Мать
Шорохова (Агафонова) Наталья Геннадьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2005
Отец:
Шорохов Максим Александрович
Мать:
Шорохова Наталья Геннадьевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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