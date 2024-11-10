Свиридов Петр Антонович
Место рождениядер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния
Дата рождения1858
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Свиридов Антон
Мать: не указана
дер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
дер.Подмакарьево Милославский район Рязанская область
Смерть
1957
дер.Подмакарьево Милославский район Рязанская область