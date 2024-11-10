Свиридов Петр Антонович 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свиридов Петр Антонович

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Место рождения

дер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Свиридов Антон

Мать: не указана

дер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Свиридов Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

дер.Подмакарьево Милославский район Рязанская область
Смерть
1957
дер.Подмакарьево Милославский район Рязанская область

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