Щербань Даниил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербань Даниил Юрьевич

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Место рождения

город Самарканд Узбекистан

Дата рождения

10.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

город Самарканд Узбекистан
Рождение ребёнка
22.04.2011

Сын: Щербань Максим Даниилович

Мать ребёнка: Щербань Анна Владимировна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
23.09.2011

Жена: Щербань Анна Владимировна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.2016

Дочь: Щербань Елизавета Данииловна

Мать ребёнка: Щербань Анна Владимировна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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