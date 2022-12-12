Щербань Даниил Юрьевич
Место рождениягород Самарканд Узбекистан
Дата рождения10.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
город Самарканд Узбекистан
Рождение ребёнка
22.04.2011
Сын: Щербань Максим Даниилович
Мать ребёнка: Щербань Анна Владимировна
Бракосочетание
23.09.2011
Рождение ребёнка
01.07.2016
Дочь: Щербань Елизавета Данииловна
Мать ребёнка: Щербань Анна Владимировна