Фомин Иоанн
Место рождения
Дата рождения24.06.1796
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1796
Отец: Арефьев Фома деверь
Мать: Марина
Крещение
?.06.1796
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Помещицы Татьяны Степановым Веригиной у крестьянина деревни Ульянцова Фомы Арефьева сынъ Иоаннъ восприемники от купели были города Великих Лук мещанинъ Сергей Васильев и ееже Веригиной дрвн... Показать все
Смерть
До 1798
В 1798 году рождается второй Иоан, а также нет упоминаний в Исповедной росписи от 1813 года, поэтому предполагаем, что он умер до 1789 года