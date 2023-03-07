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Фомин Иоанн

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Место рождения

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

24.06.1796

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1796

Отец: Арефьев Фома деверь

Мать: Марина

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Крещение
?.06.1796
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Помещицы Татьяны Степановым Веригиной у крестьянина деревни Ульянцова Фомы Арефьева сынъ Иоаннъ восприемники от купели были города Великих Лук мещанинъ Сергей Васильев и ееже Веригиной дрвн... Показать все
Смерть
До 1798
В 1798 году рождается второй Иоан, а также нет упоминаний в Исповедной росписи от 1813 года, поэтому предполагаем, что он умер до 1789 года
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