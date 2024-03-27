Коновалова (Брагина) Фатиха Хсяеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Брагина) Фатиха Хсяеновна

Место рождения

село Сургодь, Мордовская ССР

Дата рождения

1916

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Брагин Хсяен

Мать: Азизя Джелялиддин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Абдулла Хасанович

Рождение ребёнка
25.?.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Абдулла Хасанович

Рождение ребёнка
05.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Абдулла Хасанович

Смерть
1988

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