Коновалова (Брагина) Фатиха Хсяеновна
Место рождениясело Сургодь, Мордовская ССР
Дата рождения1916
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Брагин Хсяен
Мать: Азизя Джелялиддин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.?.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Абдулла Хасанович
Рождение ребёнка
05.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Абдулла Хасанович
Смерть
1988