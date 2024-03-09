Гришаков Андрей Давыдов
Место рожденияд. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Дата рождения10.07.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1854
Отец: Гришаков Давыд Борисов
д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мартынова Марфа Андреевна
д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Рождение ребёнка
1900
д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукарекина Степанида Андреевна
д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Пелагея Андреевна
д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия