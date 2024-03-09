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Гришаков Андрей Давыдов

Место рождения

д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия

Дата рождения

10.07.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1854

Отец: Гришаков Давыд Борисов

Мать: не указана

д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мартынова Марфа Андреевна

Мать ребёнка: не указана

д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гришаков Семён Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукарекина Степанида Андреевна

Мать ребёнка: не указана

д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

д. Безготкова Севского уезда Орловской губ., Россия
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