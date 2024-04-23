Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Павел Андреевич
Мать: Екатерина Ивлевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Игнатьевна
Бракосочетание
1851
Жена: Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.11.1854
Дочь: Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Игнатьевна
Смерть
1856
Рождение ребёнка
1858
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ксения Игнатьевна