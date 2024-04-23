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Михаил Павлович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Павел Андреевич

Мать: Екатерина Ивлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1851

Жена: Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.11.1854

Дочь: Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1856
Рождение ребёнка
1858

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ксения Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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