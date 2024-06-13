Ильин Влас
Место рожденияс. Гуссенбах (Первомайское), Краснокутский район, Самарской губернии (с 1918 - Саратовской), Российской Империи
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руднева (Ильина) Анна Власовна
Мать ребёнка: Ильина Василиса
Рождение ребёнка
27.04.1922
Дочь: Ильина (Ильина) Елена Власовна
Мать ребёнка: Ильина Василиса
Смерть
Неизвестно