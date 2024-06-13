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Ильин Влас

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Место рождения

с. Гуссенбах (Первомайское), Краснокутский район, Самарской губернии (с 1918 - Саратовской), Российской Империи

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руднева (Ильина) Анна Власовна

Мать ребёнка: Ильина Василиса

Рождение ребёнка
27.04.1922

Дочь: Ильина (Ильина) Елена Власовна

Мать ребёнка: Ильина Василиса

Смерть
Неизвестно

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