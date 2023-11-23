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Пятницкий Александр Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пятницкая) Елизавета Александрова

Мать ребёнка: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Никольского на Топоре Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1886

Дочь: (Пятницкая) Павла Александрова

Мать ребёнка: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Фёдорова (Пятницкая) Мария Александрова

Мать ребёнка: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова

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