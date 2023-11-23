Пятницкий Александр Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятницкая) Елизавета Александрова
Мать ребёнка: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Никольского на Топоре Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1886
Дочь: (Пятницкая) Павла Александрова
Мать ребёнка: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Фёдорова (Пятницкая) Мария Александрова
Мать ребёнка: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова