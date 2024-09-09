Косько (--) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1905
Отец ребёнка: Косько Трофим Александрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
27.05.1907
Отец ребёнка: Косько Трофим Александрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
27.01.1909
Сын: Косько Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Косько Трофим Александрович
спирино
Смерть
Неизвестно