Косько (--) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косько (--) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косько Трофим Александрович

Рождение ребёнка
21.12.1905

Сын: Косько Петр Трофимович

Отец ребёнка: Косько Трофим Александрович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
27.05.1907

Сын: Косько Павел Трофимович

Отец ребёнка: Косько Трофим Александрович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
27.01.1909

Сын: Косько Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Косько Трофим Александрович

спирино
Смерть
Неизвестно

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