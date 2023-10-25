Тухин Кузьма Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТухин Кузьма Тимофеевич

Тухин Кузьма Тимофеевич

Место рождения

Тауш 1868 д. каз. Шипаковское с/о, Юргинская волость, Ялуторовский округ, Тобольская губерния, Российская империя 1868-1919

Дата рождения

04.12.1888

Дата смерти

22.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1888

Отец: Тухин Тимофей Созонтович

Мать: Тухина Ххххх Дарья Ивановна

Тауш 1868 д. каз. Шипаковское с/о, Юргинская волость, Ялуторовский округ, Тобольская губерния, Российская империя 1868-1919
Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Тухин Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Тухина Лисова Евдокия Макеева

Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Бракосочетание
01.01.1909

Жена: Тухина Лисова Евдокия Макеева

Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1910

Сын: Тухин Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Тухина Лисова Евдокия Макеева

Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Тухин Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Тухина Лисова Евдокия Макеева

Пишпек город, Фрунзенский РВК, Киргизская АССР, Ошская область, Фрунзенский район.
Смерть
22.02.1972
Фрунзе город, Киргизская ССР, СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close