Тухин Кузьма Тимофеевич
Место рожденияТауш 1868 д. каз. Шипаковское с/о, Юргинская волость, Ялуторовский округ, Тобольская губерния, Российская империя 1868-1919
Дата рождения04.12.1888
Дата смерти22.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
04.12.1888
Тауш 1868 д. каз. Шипаковское с/о, Юргинская волость, Ялуторовский округ, Тобольская губерния, Российская империя 1868-1919
Рождение ребёнка
01.01.1907
Мать ребёнка: Тухина Лисова Евдокия Макеева
Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Бракосочетание
01.01.1909
Пишпек город, Пишпекский уезд, Семиречинская область, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1910
Мать ребёнка: Тухина Лисова Евдокия Макеева
Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Рождение ребёнка
01.01.1914
Мать ребёнка: Тухина Лисова Евдокия Макеева
Пишпек город, Фрунзенский РВК, Киргизская АССР, Ошская область, Фрунзенский район.
Смерть
22.02.1972
Фрунзе город, Киргизская ССР, СССР