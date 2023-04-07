Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Михаил Руфович

Мать: Марья Яковлевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Веретенцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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