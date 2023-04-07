Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Михаил Руфович
Мать: Марья Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Веретенцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Иванович
Смерть
Неизвестно