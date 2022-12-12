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Малыгина Капитолина Васильевна

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Место рождения

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.11.1915

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1915
Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.09.1956

Дочь: Двоеглазова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Малыгин Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Александр Григорьевич

Смерть
2003
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
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