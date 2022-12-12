Малыгина Капитолина Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1915
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915
Рождение ребёнка
30.09.1956
Дочь: Двоеглазова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Малыгин Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область