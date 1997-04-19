Галимская (Маркелова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.06.1910 ст.
Дата смерти19.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1929
Сын: Галимский Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Галимский Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1933
Сын: Галимский Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Галимский Анатолий Иванович
пос. Рыбачий, Фрунзенский район, Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1997