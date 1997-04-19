Галимская (Маркелова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимская (Маркелова) Вера Васильевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

10.06.1910 ст.

Дата смерти

19.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.08.1929

Сын: Галимский Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Галимский Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1933

Сын: Галимский Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Галимский Анатолий Иванович

пос. Рыбачий, Фрунзенский район, Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимский Анатолий Иванович

Смерть
19.04.1997
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