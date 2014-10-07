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Благодёров Николай Фëдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1927

Дата смерти

07.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1927

Отец: Благодёров Фëдор Михайлович

Мать: Благодёрова Арина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благодёрова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благодёрова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодёров Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Благодёрова Галина Михайловна

Смерть
07.10.2014
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