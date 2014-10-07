Благодёров Николай Фëдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1927
Дата смерти07.10.2014
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Благодёрова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодёров Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Благодёрова Галина Михайловна
Смерть
07.10.2014