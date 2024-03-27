Калимулла Гибадулла Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.1899
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гибадулла Рахманкул Улы
Мать: Минлесафа Фахрутдин Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анвар Калимулла Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусман Калимулла Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гумар Калимулла Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
25.05.1899