Вьялкин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
23.10.1927
Дочь: Антонида Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1929
Сын: Вьялкин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1932
Дочь: Дина Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Ульяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик колхоза «Северная перестройка».
Военная служба
Неизвестно
Участник Первой мировой войны
Смерть
Неизвестно