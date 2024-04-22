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Вьялкин Николай Михайлович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.10.1927

Дочь: Антонида Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Вьялкин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.02.1932

Дочь: Дина Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ульяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик колхоза «Северная перестройка».
Военная служба
Неизвестно
Участник Первой мировой войны
Смерть
Неизвестно
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