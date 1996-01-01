Стуканских Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканских Алексей

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Стуканских Алексей

Мать: Домна

Россия
Рождение ребёнка
1956

Сын: Стуканских Александр

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
01.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья

пос. Темир-Тау гор. Таштагола Кемеровской области
Смерть
1996
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