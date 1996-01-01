Стуканских Алексей
Место рожденияРоссия
Дата рождения1927
Дата смерти1996
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Стуканских Алексей
Мать: Домна
Россия
Рождение ребёнка
1956
Сын: Стуканских Александр
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
01.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасковья
пос. Темир-Тау гор. Таштагола Кемеровской области
Смерть
1996