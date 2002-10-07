Морщихин Андрей Савватьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морщихин Андрей Савватьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1991

Сын: Морщихин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Морщихина Грицюк Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.2002

Дочь: Морщихина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Морщихина Грицюк Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
24.08.2005

Сын: Морщихин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Морщихина Грицюк Виктория Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морщихина Грицюк Виктория Николаевна

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