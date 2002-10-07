Морщихин Андрей Савватьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1991
Сын: Морщихин Максим Андреевич
Мать ребёнка: Морщихина Грицюк Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.2002
Дочь: Морщихина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Морщихина Грицюк Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.2005
Сын: Морщихин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Морщихина Грицюк Виктория Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно