Малиновская Ирина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Малиновский Андрей Иванов
Отец ребёнка: Малиновский Иоанн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малиновский Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Малиновский Иоанн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малиновский Иоанн
Смерть
Неизвестно