Малиновская Ирина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская Ирина Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Малиновский Андрей Иванов

Отец ребёнка: Малиновский Иоанн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиновский Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Малиновский Иоанн

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Иоанн

Смерть
Неизвестно
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