Фролов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1959
Сын: Фролов Александр Викторович
Мать ребёнка: Фролова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1964
Мать ребёнка: Фролова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1971
Сын: Фролов Василий Викторович
Мать ребёнка: Фролова Любовь Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Любовь Андреевна
Смерть
Неизвестно