Фролов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1959

Сын: Фролов Александр Викторович

Мать ребёнка: Фролова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1964

Сын: Фролов Юрий Викторович

Мать ребёнка: Фролова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1971

Сын: Фролов Василий Викторович

Мать ребёнка: Фролова Любовь Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Любовь Андреевна

Смерть
Неизвестно
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