Беляева Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Беляева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Беляева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Беляева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Ипатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно