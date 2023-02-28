Беляева Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Прасковья Васильевна

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Место рождения

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Беляева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Ипатьевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Беляева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Ипатьевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Беляева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Ипатьевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Василий Ипатьевич

Смерть
Неизвестно
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