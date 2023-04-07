Аграфена Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Виктор Петрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агрипина Викторовна

Отец ребёнка: Виктор Петрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Николай Викторович

Отец ребёнка: Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виктор Петрович

Смерть
Неизвестно
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