Аграфена Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Виктор Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агрипина Викторовна
Отец ребёнка: Виктор Петрович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Николай Викторович
Отец ребёнка: Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виктор Петрович
Смерть
Неизвестно