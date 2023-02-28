Кабарина (Писарева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабарина (Писарева) Валентина Федоровна

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Место рождения

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

19.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
24.03.1946

Муж: Кабарин Федор Павлович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1947

Сын: Кабарин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Кабарин Федор Павлович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1950

Дочь: Кабарина Галина Федоровна

Отец ребёнка: Кабарин Федор Павлович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1952

Дочь: Багрова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Кабарин Федор Павлович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабарин Федор Павлович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Смерть
Неизвестно
Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
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