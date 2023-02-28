Кабарина (Писарева) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.03.1946
Рождение ребёнка
27.09.1947
Отец ребёнка: Кабарин Федор Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1950
Дочь: Кабарина Галина Федоровна
Отец ребёнка: Кабарин Федор Павлович
Рождение ребёнка
31.05.1952
Дочь: Багрова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Кабарин Федор Павлович
Рождение ребёнка
03.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабарин Федор Павлович
Смерть
Неизвестно