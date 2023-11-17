Афанасий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Косьма Афанасьевич
Мать ребёнка: Минодора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Афанасьевич
Мать ребёнка: Минодора Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно