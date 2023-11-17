Афанасий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Косьма Афанасьевич

Мать ребёнка: Минодора Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Афанасьевич

Мать ребёнка: Минодора Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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