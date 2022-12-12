Новикова (Талкина) ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Талкина) ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

25.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1979

Дочь: Прокопьева НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА

Отец ребёнка: Новиков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1986

Сын: Новиков ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Новиков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

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