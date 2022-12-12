Новикова (Талкина) ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА
Место рождения
Дата рождения25.07.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1979
Дочь: Прокопьева НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА
Отец ребёнка: Новиков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
04.11.1986
Сын: Новиков ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Новиков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно