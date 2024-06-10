Косинов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти06.03.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Косинов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1931
Мать ребёнка: Косинова Анна Ивановна
Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.03.1942
Погиб в ВОВ Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Калининская обл., Оленинский р-н, д. Труханово Дата рождения: __.__.1900 Наименование военкомата: Лискинский РВК, Воронежская обл., Лис... Показать все