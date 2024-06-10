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Косинов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

06.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Косинов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косинов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Косинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1931

Сын: Косинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Косинова Анна Ивановна

Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.03.1942
Погиб в ВОВ Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Калининская обл., Оленинский р-н, д. Труханово Дата рождения: __.__.1900 Наименование военкомата: Лискинский РВК, Воронежская обл., Лис... Показать все

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