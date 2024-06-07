Анисимов Евсей Панфилович 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Евсей Панфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Анисимов Панфил Никитович

Мать: Анисимова (Кислухина) Федосия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Анисимова) Акилина Евсеевна

Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Анисимов Игнатей Евсеевич

Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Анисимова) Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Анисимов Никита Евсеевич

Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна

Смерть
После 1816

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