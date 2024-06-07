Анисимов Евсей Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Анисимова) Акилина Евсеевна
Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Анисимов Игнатей Евсеевич
Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Анисимова) Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна
Смерть
После 1816