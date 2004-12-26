Котов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1915

Дата смерти

26.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1944 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1915

Отец: Котов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
09.12.1944

Сын: Котов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Петровна

Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Шатура Город, Город Шатура, Деревня Бармино
Смерть
26.12.2004
Середниковское сельское кладбище ГО Шатура
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