Котов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1915
Дата смерти26.12.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1915
Отец: Котов Пётр
Рождение ребёнка
21.10.1940
Рождение ребёнка
09.12.1944
Мать ребёнка: Елена Петровна
Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Шатура Город, Город Шатура, Деревня Бармино
Смерть
26.12.2004
Середниковское сельское кладбище ГО Шатура