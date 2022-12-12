Засецкая (Шарова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Шаров Алексей Романович
Мать: Шарова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Отец ребёнка: Засецкий Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.02.1804 ст.
Отец ребёнка: Засецкий Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Засецкий Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно