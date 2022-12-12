Засецкая (Шарова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засецкая (Шарова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Шаров Алексей Романович

Мать: Шарова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Засецкий Илья Иванович

Отец ребёнка: Засецкий Иван Алексеевич

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
04.02.1804 ст.

Сын: Засецкий Федор Иванович

Отец ребёнка: Засецкий Иван Алексеевич

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Засецкий Павел Иванович

Отец ребёнка: Засецкий Иван Алексеевич

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засецкий Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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