Савельева ?
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Савельев Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Савельев (рекрут С 1855) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Савельев Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно