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Савельева ?

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Савельев Михаил Матвеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Савельев (рекрут С 1855) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Савельев Михаил Матвеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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