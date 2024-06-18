Кузнецов Матвей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер В Детском Возрасте Феофилакт Матвеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кузнецов Фокей
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна
Грачево
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Кузнецов) Мавра Матвеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна
Смерть
Неизвестно