Кузнецов Матвей Емельянович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Матвей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Кузнецов Емельян Ефимович

Мать: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер В Детском Возрасте Феофилакт Матвеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Прасковья Лукояновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кузнецов Фокей

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кузнецов Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна

Грачево
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кузнецов Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кузнецов) Мавра Матвеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Лукояновна

Смерть
Неизвестно

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