Федчишин Стефан Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федчишин Онисько Николаевич
Мать: Онисько ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Николай Стефанович
Мать ребёнка: Федчишина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федчишина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврушко Василина Стефановна
Мать ребёнка: Федчишина ?
Смерть
Неизвестно