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Соломатов Иван Ильич

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1925

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Соломатов Илья Яковлевич

Мать: Соломатова Мария Никитична

Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2000
Пушкино
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