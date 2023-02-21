Соломатов Иван Ильич
Место рожденияБелая
Дата рождения1925
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2000
Пушкино