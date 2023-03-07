(Касимов) Дария Сергеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
ФамилияКасимова Имя Дария Отчество Сергиева 12 03 1892 Сведения о родителях Касимов Сергей Иванов; Александр Васильев Восприемники Касимов Михаил Иванов; Киселева Васса Афанасьева Социальное положение... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от детской | ФамилияКасимова Имя Дария Отчество Сергиева 12 07 1892 Сведения о родителях Касимов Сергий Иванов Восприемники Отсутствуют Социальное положение (сословие, чин, звание) Доч... Показать все