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(Касимов) Дария Сергеева

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касимов Сергей Иванов

Мать: Касимова Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ФамилияКасимова Имя Дария Отчество Сергиева 12 03 1892 Сведения о родителях Касимов Сергей Иванов; Александр Васильев Восприемники Касимов Михаил Иванов; Киселева Васса Афанасьева Социальное положение... Показать все
Смерть
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: от детской | ФамилияКасимова Имя Дария Отчество Сергиева 12 07 1892 Сведения о родителях Касимов Сергий Иванов Восприемники Отсутствуют Социальное положение (сословие, чин, звание) Доч... Показать все
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