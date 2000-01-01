Набатова (Рязанова) Ольга Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Набатов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович
Смерть
1846