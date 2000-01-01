Набатова (Рязанова) Ольга Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатова (Рязанова) Ольга Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Рязанов Терентий Меркурьевич

Мать: Рязанова Татьяна Гигорьевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Набатов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Набатов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набатов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набатов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Набатов Василий Александрович

Смерть
1846
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