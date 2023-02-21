Данчуков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данчуков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Данчуков Димитрий

Мать: Данчуков Дарья

Смерть
1861
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