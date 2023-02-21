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Данчуков Григорий
Данчуков Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
1861
Пол
Мужской
Отец
Данчуков Димитрий
1816 г.р.
Мать
Данчуков Дарья
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Данчуков Димитрий
Мать:
Данчуков Дарья
Смерть
1861
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