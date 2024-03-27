Бережной Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бережной Федор
Рождение ребёнка
29.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бережная Любовь Яковлевна
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
13.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бережная Любовь Яковлевна
Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно