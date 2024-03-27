Бережной Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБережной Владимир

Бережной Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бережной Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бережная Любовь Яковлевна

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
13.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бережная Любовь Яковлевна

Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережная Любовь Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close