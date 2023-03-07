Баврина (Терентьева) Анна Терентьевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1904
Дата смерти31.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1904
Рождение ребёнка
05.12.1935
Дочь: Фёдорова Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Викторов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
30.07.1937
Сын: Викторов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Викторов Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1975
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия