Баврина (Терентьева) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баврина (Терентьева) Анна Терентьевна

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Место рождения

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.02.1904

Дата смерти

31.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1904

Отец: Терентьев Терентий Евстигнеевич

Мать: Терентьева Феодосия Михайловна

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1935

Дочь: Фёдорова Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Викторов Григорий Павлович

Извеково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1937

Сын: Викторов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Викторов Григорий Павлович

Извеково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Григорий Павлович

Смерть
31.12.1975
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
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