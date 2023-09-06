Соловьева (Царская) Екатерина Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Соловьев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Тарасович
Смерть
Неизвестно