Соловьева (Царская) Екатерина Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Царская) Екатерина Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Тарасович

Смерть
Неизвестно
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