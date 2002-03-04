Бикбаева Гузелия Уеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1977
Отец: Гараев Уел
Мать: Гараева Амина Шакировна
Рождение ребёнка
04.03.2002
Сын: Бикбаев Ильсур Ильдарович
Отец ребёнка: Бикбаев Ильдар Венирович
Рождение ребёнка
17.02.2010
Дочь: Бикбаева Лилия Ильдаровна
Отец ребёнка: Бикбаев Ильдар Венирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бикбаев Ильдар Венирович